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В школе молодого фермера Татарстана прошли обучение молодые аграрии России

В ходе практических занятий участники Школы в онлайн-режиме побывали на ферме по производству мраморного мяса в Дрожжановском районе, посетили роботизированную молочную ферму в Высокогорском районе.

При поддержке Минсельхозпрода Республики Татарстан и Аграрного молодежного объединения более ста начинающих фермеров из 8 регионов России прошли обучение в Школе начинающего фермера. Обучение состоялось на сельскохозяйственной образовательной платформе «Агрополия».

В течение трехдневного обучения молодые люди изучали теорию и своего дела. Участники ознакомились с программами государственной поддержки малых форм хозяйствований, им рассказали о субсидиях семейным животноводческим фермам, на занятиях рассмотрели также вопросы ведения документации и налогообложения КФХ. 

В ходе практических занятий участники Школы в онлайн-режиме побывали на ферме по производству мраморного мяса в Дрожжановском районе, посетили роботизированную молочную ферму в Высокогорском районе. 

После завершения обучения молодые фермеры получили удостоверение о повышении квалификации Казанского государственного аграрного университета, а 20 лучших участников получили право на участие в профильной всероссийской образовательной программе. 

КВ
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