В Татарстане завершена программа по вводу соцобъектов

В Татарстане завершена программа по вводу социально значимых объектов, сообщил министр строительство РТ Марат Айзатуллин.

Он отметил, что все запланированные объекты по трем программам («Молодежная политика», «Культура» и «Спорт») достоены.

На данный момент введено в эксплуатацию 98 домов на 179,2 тыс. кв. м. по программе соципотеки. До конца года планируется закончить строительство еще 32 объектов.

По программе инвестжилья введены в эксплуотацию 139 домов, оставшиеся 38 домов проверяются инспекторами Госстройнадзора.

По программе индивидуального жилищного строительства введено 10 244 дома из 10 680.

Детям-сиротам в этом году планировалось построить 600 жилых помещений. 304 договора с представителями данной категории уже заключены, на 121 помещение Госжилфонд зарегистрировал право собственности. 131 помещение находится в стадии предпродажной подготовки, 41 объект — получает разрешение на ввод.

47 молодых семей должны получить в этом году субсидии на приобретение жилья, все многодетные семьи, которые должны были получить жилье, уже его получили. Также оформлено 23 сертификата (из 24) на получение жилья вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы.