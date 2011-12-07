В Татарстане спасатели помогли водителю,который врезался в дорожное ограждение

В Мамадышском районе РТ спасатели пришли на помощь водителю, врезавшемуся в дорожное ограждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. На 938-м километре М7 34-летний водитель «Рено» потерял управление и врезался в ограду. Прибывшая на место смена спасателей ЗПСО № 5 отключила аккумулятор машины, напоила водителя и его пассажиров горячим чаем и передала врачам.