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В Татарстане спасатели помогли водителю,который врезался в дорожное ограждение

Авария произошла на 938-м километре трассы М7.
В Мамадышском районе РТ спасатели пришли на помощь водителю, врезавшемуся в дорожное ограждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. На 938-м километре М7 34-летний водитель «Рено» потерял управление и врезался в ограду. Прибывшая на место смена спасателей ЗПСО № 5 отключила аккумулятор машины, напоила водителя и его пассажиров горячим чаем и передала врачам.
КВ
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