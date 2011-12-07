17 февраля в Казани пройдет «Халяль маркет»

В воскресенье, 17 февраля, в Казани пройдет благотворительная ярмарка «Халяль маркет», пишет kzn.ru. Посетители смогут приобрести одежду, сувениры, продукты питания и иные товары. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Закят» на поддержку детей с особенностями развития. Ярмарка продлится с 11:00 до 17:00.