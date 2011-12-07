Бизнесмены сами себя «кошмарят», нарушая правила

О важности соблюдения правил благоустройства как коммерческими, так и государственными организациями заявил на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин, призвав жестко наказывать нарушителей.О работе по выявлению и профилактике нарушений в сфере благоустройства, а также об итогах работы управления административно-технической инспекции за прошлый год доложил начальник УАТИ Альфир Шамсутдинов, передает пресс-служба мэрии Казани. Он отметил, от того, насколько хорошо организована работа по текущему содержанию города, зачастую зависит не только его внешний облик, но и безопасность жителей.«Нарушения выявляются как у субъектов коммерческих структур, так и у управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и бюджетных организаций», - отметил Альфир Шамсутдинов. По его словам, наибольшее число вопросов традиционно возникает к объектам, эксплуатируемым бизнесом, и к крупным организациям, имеющим большое количество объектов. Говоря об управляющих компаниях, Альфир Шамсутдинов отметил, что на организации, имеющие нарушения, административные материалы составлялись не один раз. «Имея достаточно ресурсов как в плане техники, так и по количеству рабочих рук, данные управляющие компании допускают халатное отношение к содержанию закрепленной за ними территории и объектов», - подчеркнул докладчик.Несвоевременная уборка улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и тротуаров является еще одной серьезной проблемой. В этом сезоне заключено четыре муниципальных контракта на обслуживание территорий города. Качество улучшилось, но вопросы остаются. Всего в текущем зимнем периоде к субъектам, допустившим нарушения, меры административного воздействия применялись 209 раз. Из них 39% материалов составлено за неуборку территорий от снега и наледи и за неочистку кровли от снега, наледи и сосулек, 22% - за складирование снега в неустановленных местах. «Вызывает большой вопрос такое количество нарушений правил зимнего содержания, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин. - Много коммерческих предприятий нарушает, и в этом случае бизнес сам себя «кошмарит», получая штрафы за ненадлежащее содержание территории, которая находится в собственности этих предприятий. Мы не можем на это закрывать глаза и никогда не будем с этим мириться, потому что это несет прямую угрозу здоровью наших горожан. Как машина должна проходить техническое освидетельствование и быть в надлежащем состоянии, так же необходимо строгое соблюдение норм и правил зимнего содержания у всех представителей бизнеса. Мы должны в этом случае жестко следовать интересам наших жителей, в рамках закона и в диалоге с бизнесом». Глава города призвал обратить внимание на управляющие компании, к которым есть нарекания, и поручил комитету ЖКХ и главам районов взять на контроль их работу.В числе других направлений работы управления административно-технической инспекции - сохранение городского озеленения. Большой ущерб насаждениям наносят автомобилисты, паркующие свои машины на зеленых территориях. После внесения в 2018 году в Кодекс РТ об административных правонарушениях статьи, предусматривающей ответственность за размещение транспорта на объектах благоустройства, управление возобновило работу по борьбе с автовладельцами, оставляющими автомобили на озелененных территориях, спортивных и хозяйственных площадках. В течение прошлого года в административную комиссию Казани передано свыше 37 тыс. материалов за несанкционированную парковку транспорта на объектах благоустройства.Кроме того, сотрудники управления следят за исполнением распоряжений по компенсационной посадке зеленых насаждений. В течение 2018 года контролировались сроки исполнения работ по 100 распоряжениям. В результате высажено свыше 2400 деревьев, 419 кустарников, уложено свыше 90 тыс. кв. метров газона, пересажено 836 деревьев.На 20% по сравнению с 2017 годом сократилось количество случаев несанкционированного размещения информационно-печатной продукции - в прошлом году выявлено 787 случаев незаконного размещения баннеров, плакатов, расклеивания объявлений и листовок.Другой проблемой, негативно влияющей на внешний облик города, является нарушение порядка размещения средств наружной информации. За прошлый год составлено 677 материалов, в результате проделанной работы 934 конструкции демонтированы. Всего с начала 2014 года демонтировали 3756 конструкций.В этой работе большую роль играет управление наружной рекламы и информации, отметил Ильсур Метшин: «Тот порядок, который в городе был наведен силами управления, показателен для всей страны. Мы были основоположниками изменений законодательства и на сегодняшний день смогли навести почти идеальный порядок в сфере наружной рекламы и обеспечить равные права для всех игроков рекламного рынка».Снизилось в Казани и количество нарушений при производстве земельных работ, отметил Альфир Шамсутдинов и добавил, что в течение прошлого года комитет внешнего благоустройства выдал 4283 ордера на эти работы. За допущенные нарушения составлено 635 административных материалов, что на 17% меньше, чем в предыдущем году. Положительная динамика связана с тем, что работы проводят в основном одни и те же заказчики и подрядчики, которые за годы работы усвоили необходимость соблюдения требований к проведению работ, связанных с благоустройством города, считает Альфир Шамсутдинов.Хорошие результаты достигнуты в контроле за объектами строительства. В течение года на контроле находилось 245 строительных объектов, по выявленным нарушениям составлено 117 административных материалов. В результате к концу года неустраненными нарушения оставались лишь на 7 из 194 действующих строительных объектов: по 4 нарушениям материалы поданы в суд, по 3 находятся на исполнении у судебных приставов.На 35% меньше по сравнению с 2017 годом выявлено мест несанкционированного складирования отходов. Из 51 выявленного места - 33 замусоренные территории, 12 свалок. Из них ликвидировано 16, остается убрать еще 35 мест.С субъектами, не желающими добровольно устранять допущенные нарушения, ведется работа в судах. В прошлом году в суд подано 84 иска, 41 из них удовлетворен еще до вынесения решения суда, в процессе рассмотрения устранено 20 нарушений.«Уровень благоустройства - прекрасный индикатор благополучия города и региона в целом. Соблюдение требований нормативно-правовых актов в сфере благоустройства является необходимым условием развития города, повышения его туристической и инвестиционной привлекательности», - сказал докладчик.«Радует снижение нарушений по самым различным направлениям, это говорит о системной работе и о том, что люди постепенно привыкают к соблюдению правил, для них становится нормой жить по тем правовым документам, которые принимает городская Дума, становится нормой дружить с законом. Результаты есть, и мы эту работу будем продолжать», - резюмировал Ильсур Метшин.