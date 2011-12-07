ЕГЭ: споры продолжаются

Много лет ЕГЭ критикуют и ученые, и учителя, и школьники, и родители. Споры вокруг него продолжаются, а минобрнауки упорно продолжает развивать этот одиозный экзамен.В чем же причина такой неприязни части общества к ЕГЭ?О пользе ЕГЭ: разбор плюсовЕГЭ помогает бороться с коррупцией в вузахЗа. В этом уверены ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов и директор Санкт-Петербургского лицея №369, председатель регионального отделения общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» Константин Тхостов. Против. Член-корреспондент РАО Александр Абрамов, профессор РГПУ им. А.И.Герцена, член Общественного совета Минобрнауки РФ Сергей Рукшин и некоторые другие авторитетные ученые утверждали, что ситуация явно не изменилась. Поборы за зачеты и экзамены продолжились, процветает продажа дипломных работ. К тому же появилась новая коррупционная сфера - «индустрия» ЕГЭ. Даже сам Рособрнадзор признает наличие подозрительно высоких результатов ЕГЭ в некоторых регионах. ЕГЭ дает возможность поступать в вузы выпускникам из провинцииЗа. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, руководитель федеральной группы разработчиков экзаменационных КИМ по математике Иван Ященко, а также депутат и член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова уверяют, что это так. Сторонники ЕГЭ утверждают, что в столице выросло число студентов из провинции. Против. Член-корреспондент РАО Александр Абрамов считал, что на самом деле это связано с кумовством и высоким статусом родителей поступивших провинциалов.ЕГЭ упрощает процедуру приема в вузы За. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, депутат и член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова отмечают, что после введения ЕГЭ появилась возможность подавать документы сразу в несколько вузов. Против. Член-корреспондент РАО Александр Абрамов считал, что серьезным выпускникам школ это не нужно, так как к окончанию школы многие уже определились, где хотят учиться. Александр Абрамов также утверждал, что ЕГЭ стал катализатором роста численности студентов и резкого снижения квалификации выпускников вузов.ЕГЭ уменьшает стресс во время сдачи экзаменовЗа. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова и другие сторонники ЕГЭ считают, что теперь выпускники сдают экзамены один раз: одновременно проходят выпускные и вступительные экзамены. Против. На самом деле стресс сильно увеличился. В этом уверена Елена Морозова, детский клинический психолог кафедры детской психиатрии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО). А председатель Совета директоров школ России Яков Турбовской заявил, что школьники эмоционально не готовы к ЕГЭ.ЕГЭ - это более объективная оценка знаний выпускниковЗа. Так считает директор ФИПИ Оксана Решетникова, а также депутат и член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.Против. В этом очень сомневаются президент РАН Александр Сергеев и профессор РГПУ им. А.И.Герцена, член Общественного совета Минобрнауки РФ Сергей Рукшин. То, что каждый год меняются проходные баллы в вузах, вызывает большие сомнения в точности итогового измерения знаний выпускников и его объективности. Об этом говорят и некоторые другие эксперты.О вреде ЕГЭ: разбор минусовПодготовка к выпускным экзаменам превратилась в натаскивание на ЕГЭВ старших классах главное внимание уделяется подготовке к ЕГЭ, а не качественному изучению всех предметов. Замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что изначально суть ЕГЭ не в обучении, а в «дрессировке» учеников. Его поддерживают кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ Александр Шевкин и другие авторитетные учителя.ЕГЭ виноват в деградации учениковЭто происходит из-за примитивизации системы оценки знаний. Школьников ориентируют на получение формальной информации, выхваченной из контекста, не заостряя внимание на ее сути. Вырастает поколение зубрил с узким кругозором, умеющих говорить короткими фразами. За последние 10 лет уровень знаний выпускников резко снизился. Обо всем этом говорили член-корреспондент РАО Александр Абрамов, доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий, кандидат педагогических наук, преподаватель МГГУ им. Шолохова Юрий Самохин и другие известные эксперты.В ЕГЭ нет индивидуального подходаУчителя отстранены от экзамена, и в нем нет настоящей объективности, когда учитель в разговоре с конкретным учеником хорошо видит его плюсы и минусы, а также его реальные знания. Об этом неоднократно заявляли известные ученые, в том числе президент РАН Александр Сергеев и кандидат педагогических наук, преподаватель МГГУ им. Шолохова Юрий Самохин.Многие эксперты по образованию считают, что во время устного ответа у ученика есть шанс исправить свою ошибку, и учитель поймет, что ученик действительно знает тему. Заметное снижение уровня готовности к обучению в вузеЭто произошло из-за деградации учеников. Об этом говорили член-корреспондент РАО Александр Абрамов, доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий и многие другие ученые.Сильный стресс во время ЕГЭЕГЭ очень бюрократизирован, ученики сдают экзамены в чужом помещении «под конвоем» и видеонаблюдением. Это провоцирует стресс и ошибки во время итоговых испытаний, а иногда даже психические расстройства. Об этом говорит детский клинический психолог кафедры детской психиатрии РМАПО Елена Морозова. С ней согласны многие опытные психологи и учителя.Бездарно потрачено много средств на введение ЕГЭТак утверждали член-корреспондент РАО Александр Абрамов и профессор РГПУ им. А.И.Герцена, член Общественного совета Минобрнауки РФ Сергей Рукшин. На эти деньги можно было усовершенствовать традиционные экзамены или разработать новую систему итоговой оценки знаний.Решение проблемыМожет, пора прислушаться к мнению авторитетных специалистов, критикующих ЕГЭ? В итоге вырисовываются три варианта решения этой образовательной проблемы.1. Отменить ЕГЭ и вернуть традиционные экзамены.2. Отменить обязательную сдачу ЕГЭ (он может быть по выбору) и вернуть традиционные экзамены.Такая система уже была в Российской Федерации с 2001 по 2008 год и сейчас действует в Республике Крым. Школьники могут выбирать форму сдачи итоговых экзаменов - в виде ЕГЭ или традиционных испытаний. В принципе проверочные тесты типа ЕГЭ хороши для быстрой оценки знаний на зачете. Но многие опытные учителя говорят, что такие тесты не подходят в качестве итоговой оценки знаний, полученных за много лет учебы в школе. 3. Отменить ЕГЭ и разработать новую систему итоговой оценки знаний.В любом случае выбор крутится вокруг этих вариантов. И не нужно медлить с волевым решением, иначе будет поздно: растет число плохо образованных людей.