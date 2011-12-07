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Мэр Челнов проконтролировал ход ремонта инфекционной больницы

Объект ремонтируют в несколько этапов.
Наиль Магдеев, мэр Н. Челнов, проконтролировал ход ремонта инфекционной больницы, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью. Медицинское учреждение состоит из 6 корпусов. В настоящее время ведутся работы в корпусе, площадью 6,3 тыс. кв. метров. В частности, в реанимационном отделении будет увеличено количество мест до девяти коек. Проведена замена окон, ведется работа по замене лифтов. Ремонт в больнице не проводился на протяжении 33-х лет.
КВ
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