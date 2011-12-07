От чего зависит санитарное благополучие татарстанцев

Среди них - рост заболеваемости инфекциями, проведение вакцинации взрослых и детей, качество питания детей в школах и другие. Этих проблемных тем коснулась в своем докладе руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РТ Марина Патяшина.ИнфекцииВ прошлом году во время 6 крупных инфекционных вспышек в Татарстане переболело жителей в два раза больше, чем в 2017-м.- Нам удалось сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике. Однако статистика говорит о том, что инфекционные болезни продолжают причинять большой ущерб здоровью людей. В минувшем году в РТ зарегистрировано более 744 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, - сообщила Патяшина. По данным Управления Роспотребнадзора, возросла заболеваемость по 6 санитарно-эпидемиологическим формам, в том числе наиболее значительный рост был отмечен по норовирусным (разновидность кишечных) инфекциям - в 2,5 раза, коклюшу - на 59,7%, сальмонеллезу и внебольничным пневмониям - на 48,1%. По 7 нозологическим формам отмечается снижение заболеваемости, наиболее существенное - по энтеровирусной инфекции (в 2,6 раза) и гепатиту А - на 38,4%. Тревогу вызывает тот факт, что в Набережных Челнах 10 человек переболели корью, в Лаишевском районе 17 заболели гепатитом А. Плюс 47 учащихся Арского колледжа были инфицированы норовирусной инфекцией. - Причиной послужили нарушения персоналом учреждения требований санитарных правил, а также отсутствие профилактических прививок среди заболевших. В целях недопущения распространения заболеваний в организованных коллективах были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, - отметила главный санитарный врач республики.Во время проведения ЧМ по футболу специалистами санитарно-карантинного пункта в аэропорту Казани было досмотрено более 650 тыс. человек - на 33% больше, чем в 2017 году. Всего выявлено 44 подозрительных по инфекционным заболеваниям пассажира, в отношении которых были своевременно проведены противоэпидемические мероприятия.ПрививкиКоснулись на коллегии и отказов родителей от вакцинации маленьких детей, что ставит под угрозу многолетние успехи медиков по борьбе с инфекционными болезнями, против которых есть вакцина. Например, сейчас в Татарстане в 10 раз выросла заболеваемость внебольничной пневмонией и пневмококковыми инфекциями. Причина в том, что против пневмококковой инфекции не привиты 27% детей от 2 до 5 лет, которые к этому возрасту должны быть защищены, а также люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких. Хотя им вакцинация позволила бы увеличить продолжительность жизни. Но сегодня против пневмококковой инфекции привит лишь 1% из числа лиц старше 60 лет, а ведь вакцинопрофилактика является самым надежным методом управления этим грозным заболеванием.По-прежнему существует риск появления туберкулезной инфекции в детских коллективах. Количество детей, обследованных на туберкулез, увеличилось на 17%. Но еще не обследованы 4511 детей, из которых 22% посещают школы, 7% - детские сады. Питание детейОстается проблема полноценного и качественного питания школьников. Статистика вроде бы обнадеживающая: 98% детей начальных классов получают горячее питание, среди старшеклассников таких 96%. В последние годы улучшилась ситуация по организации двухразового питания - его стали получать на 45 тыс. школьников больше (охват составил 47%). Но! - Нужно, чтобы дети с удовольствием ели блюда, приготовленные в школьных столовых, а не оставляли их нетронутыми на тарелках, - обратила внимание собравшихся Марина Патяшина. - Сегодня в школах с двухсменным режимом есть проблемы с недостаточностью посадочных мест в столовых. А существующая система перемен не позволяет детям полноценно принимать пищу. Предварительное накрывание столов приводит к тому, что блюда остывают. Значит, назрел вопрос увеличения продолжительности школьных перемен.Кстати, было отмечено, что в школах республики вспышек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в 2018 году не было.Что мы едимВ отчетном году было исследовано более 93 тыс. проб пищевых продуктов. В целом показатели безопасности остаются стабильными на протяжении последних трех лет. Доля так называемой микробной загрязненности продуктов питания по-прежнему не превышает 4% и в 2018 году составила 3,6%, прозвучало на коллегии. Наиболее часто загрязненная пищевая продукция выявляется в кулинарных изделиях собственного производства крупных торговых предприятий и блюдах общественного питания.Увеличилась и доля нестандартных проб пищевых продуктов по содержанию в них пестицидов. Зато в продуктах не выявлялись антибиотики, соли тяжелых металлов, ГМО и радионуклиды. А вот качество пищевой продукции по физико-химическим показателям ухудшилось. Количество проб рыбы с превышением заморозки льдом увеличилось более чем в два раза. - Мы стали платить за лед, - заметила главный санитарный врач. - А доля фальсифицированной молочной продукции не только растительными жирами, но и сухим молоком и крахмалом на рынке Татарстана составила около 7 процентов. Что пьемЗато было отмечено улучшение качества питьевой воды как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям. Доля населения, обеспеченного безопасной питьевой водой, увеличилась до 98,4%. Об эффективности проводимых мероприятий свидетельствует снижение на 25% числа жалоб жителей на качество питьевой воды. Улучшение качества подаваемой воды отмечено в 2018 году в 67 населенных пунктах 16 муниципальных районов республики.БАДСпециалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль за оборотом биологически активных добавок. Они провели в прошлом году 87 проверок и обнаружили 128 правонарушений в этой сфере. Из оборота изъято почти 2 тысячи упаковок БАД общим объемом более 7 килограммов. Впервые была выявлена фальсификация БАД путем добавления в их состав запрещенных лекарственных компонентов, при приеме которых может быть причинен вред здоровью. Управлением пресечен оборот фальсифицированных БАД.