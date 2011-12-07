Татарстанцы стали чаще регистрировать свои автомобили через единый портал госуслуг

Жители Татарстана стали чаще пользоваться порталом госуслуг, чтобы зарегистрировать свои транспортные средства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил на пресс-конференции замначальника отдела ГИБДД Управления МВД России по Казани подполковник полиции Рустем Гараев.«В январе 2019 года в подразделение регистрации ГИБДД поступило 10692 заявления от граждан, из них порядка 8 тыс. заявлений было подано через единый портал госуслуг, что составляет 74% от общего числа обращений», – отметил Рустем Гараев.