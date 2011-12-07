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В Казани пройдет общественное обсуждение проекта территориальной схемы РТ в области обращения с отходами

С 4 февраля по 5 марта в Татарстане Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ проводится общественное обсуждение проекта территориальной схемы РТ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Предложения и замечания принимаются с 4 по 18 февраля в письменном виде следующими способами:- по адресу Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (420111, Казань, ул. Дзержинского, 10, кабинет 101, канцелярия, график работы: с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45);- на электронную почту министерства: [email protected]Проект территориальной схемы размещен на официальном сайте Минстроя РТ в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - «Обращение с отходами», сообщается на сайте Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.После завершения приема предложений все они будут изучены и проанализированы специалистами.
КВ
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