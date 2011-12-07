В Казани пройдет общественное обсуждение проекта территориальной схемы РТ в области обращения с отходами

С 4 февраля по 5 марта в Татарстане Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ проводится общественное обсуждение проекта территориальной схемы РТ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.