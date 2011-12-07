WorldSkills-2019: казанская школа приняла гостя из Вьетнама

Одной из таких является школа №141 Советского района, где побывал с официальным визитом в рамках подготовки к чемпионату представитель Вьетнама доктор Нгуен Чо Чонг из департамента повышения квалификации, делегация которого посетит школу уже во время соревнований, 22 августа.Администрация школы устроила гостю экскурсию по учебному заведению. Представитель Вьетнама посетил и школьный этнографический музей «Татарская изба», который предполагают презентовать гостям и участникам чемпионата в августе. Нгуен Чо Чонг попробовал традиционную татарскую выпечку и сладости. В рамках встречи были обсуждены вопросы подготовки к чемпионату профмастерства: школа будет поддерживать связь с Вьетнамом и постепенно набирать волонтеров для организации мероприятия. Также гость посетил урок физкультуры, репетицию школьного творческого конкурса «Радуга талантов» и специализированный урок WorldSkills на английском языке, на котором была раскрыта тематика чемпионата. Урок для учеников 4-го класса по изучению профессий провели на английском языке старшеклассники. Они пришли к ребятам в костюмах талисманов чемпионата - Алмаза и Алтын. Ученики вместе со своими учителями путешествовали на условной машине времени, которая отправила их прямиком в август на чемпионат. Дети искали ответы на загадки, собирали пазлы, узнавали, кто такие волонтеры, и просто изучали профессии. После прошла мини-конференция, на которой гостю задавали множество вопросов как школьники, так и учителя английского языка. Прозвучал и такой: - Есть ли разница между учениками нашей школы и учениками вашей страны?- О, да. Я сегодня был очень удивлен. Мой сын того же возраста, что и ребята, и тоже учится в четвертом классе. В их классе изучают английский и знают его хорошо, однако ваши ребята разговаривают на английском все же лучше. Я сегодня собираюсь написать учителю своего сына о том, что здесь, в российской школе, отлично преподают английский.После встречи директор школы №141 Ирина Львовна Гиматутдинова рассказала, что гость поделился впечатлениями и о Казани. - Наш гость был первый раз не только в Казани, но и в России, поэтому впервые видел русскую зиму. Мы сказали, что ему очень повезло, потому что он увидел настоящую зиму: с морозом, с солнцем. Он в восхищении от Казани, красоты нашего города, от того, как здесь сочетаются восточная и западная культуры, и конечно, от приветливости и открытости людей, - сказала директор школы.22 августа в рамках чемпионата WorldSkills-2019 школа готовится принять не только вьетнамскую делегацию, но и гостей из Аргентины. Мероприятие в этот день будет проводиться в рамках проекта «Одна школа - одна страна», задача которого состоит в популяризации рабочих профессий: пройдут встречи и мастер-классы, направленные на ознакомление с разными профессиями. Сам же чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 состоится в Казани с 22 по 27 августа.