Кто занимается поверкой счетчиков?

Из управляющей компании пришло уведомление, что истекает срок действия поверки приборов учета газа и воды. Кто по закону должен заниматься поверкой счетчиков? Почтовые ящики переполнены предложениями разных ИП... Людмила Ивановна На вопрос читательницы отвечает специалист по жилищным вопросам НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Любовь Лапаева: - Поверку счетчиков проводит либо управляющая компания по заявке собственника, либо специализированная организация, которая имеет лицензию на данный вид работ. По результатам поверки составляется акт, который собственник передает в УК. Только на основании такого акта и будут в дальнейшем приниматься показания счетчиков. В противном случае начисления производятся по нормативам по количеству проживающих. Случается, что УК отказывается принимать акты от посторонних специализированных организаций. Поэтому лучше решение вопроса начать с обращения в управляющую компанию - это убережет от лишних затрат времени и прояснит ситуацию по поводу того, примут ли ваш акт гарантированно в работу.