Подтвердить право на соцпакет можно в «Личном кабинете»

У меня инвалидность 2-й группы. В этом году решила не отказываться от соцпакета. Как и где можно подтвердить свое право на получение соцпакета? (Ильсия) Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, подтвердить право на льготные лекарства и санаторное лечение теперь можно через «Личный кабинет» В электронном кабинете ПФР запущен новый сервис, с помощью которого можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Справка предъявляется в организации, которые оказывают человеку социальные услуги. В основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Иногда справка может также понадобиться при обращении в Фонд социального страхования или органы соцзащиты за путевкой на санаторно-курортное лечение. Чтобы получить справку, необходимо войти в «Личный кабинет» на портале электронных услуг Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». При наличии соответствующего права в «кабинете» будет сформирован документ, который можно распечатать и предъявить по требованию. Полученная через «Личный кабинет» справка заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда. Набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также оплачиваемый проезд к месту лечения. По выбору человека социальные услуги могут частично или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента. Сумма НСУ ежегодно индексируется и с 1 февраля нынешнего года составляет 1121,42 руб. в месяц. Помимо подтверждения права на НСУ в электронном кабинете ПФР также доступны и другие сервисы, касающиеся набора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, какие из услуг будут предоставляться в натуральной форме, а какие в виде денежного эквивалента.