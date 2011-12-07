Сельскую молодежь призывают внести инициативы по социальным вопросам

В ходе сегодняшнего конгресса молодежи, который проходит в Казани, Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова призвала молодежь озвучить предложения по социальным вопросам. Ларионова заявила, что предложений от молодежи вносится много, но могло бы быть и больше. Также она подчеркнула, что всех интересует вопрос демографии и не зря один из двенадцати нацпроектов — это национальный проект «Демография». «Мы имеем некоторое снижение рождения детей в сельской местности. Просим на круглых столах обсудить эту проблему. Понятно, что она связана и с регистрацией браков», — добавила Ларионова.Напомним, что Международный конгресс сельской молодежи проходит в Казани с 6 по 9 февраля. В нем принимают участие 250 представителей 50 субъектов РФ и 25 стран.