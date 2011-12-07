Талия Минуллина: Моя цель - быть полезной родной республике

Представляем гостя Талия Минуллина родилась в Казани. Окончила с отличием КФУ по специальности «Иностранный язык». В ее арсенале более 20 дипломов, полученных в Стэнфорде, Кембридже, сингапурской Школе государственного управления имени Ли Куан Ю, Сколково, РАНХиГСе, университете Сбербанка и т. д. Вот уже 14 лет работает на государственной службе. Прошла путь от старшего специалиста I разряда до государственной должности. С 2014 года — член правительства Татарстана, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ. Задача — помогать инвесторам — Талия Ильгизовна, каким был прошедший год для Татарстана в области инвестиций? — Год был шикарным. Сейчас в мире третий год подряд идет падение инвестиций, что связано с преодолением последствий кризиса 2014 года. Замедление экономического роста — тоже общеглобальная тенденция. Если говорить о Татарстане, то мы идем вразрез этой тенденции. За прошлый год инвестиции в основной капитал предварительно составили 640 млрд рублей. Рост прямых иностранных инвестиций в 4 раза — это очень хорошие показатели для текущей ситуации. — За счет чего республике удается идти вразрез этой тенденции? — Это синергетический эффект целого ряда факторов. Первый — Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он активно участвует в переговорах, работает не только как политик, но и как руководитель высшего звена с бизнес-мышлением. Он вникает в финансовые модели, технологические тонкости. Второй фактор — команда, которую он сформировал, корпоративный дух. Наши кадры постоянно забирают в другие субъекты, в федеральные органы власти. У нас богатая промышленно-сырьевая база, что привлекает инвесторов. Сегодня в Татарстане лучшая промышленная инфраструктура — есть более ста готовых площадок: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, промышленные парки с помещениями, коммуникациями, налоговыми льготами. — Другие регионы отстают в создании особых зон? — Не они отстают, а мы опережаем. Рустам Минниханов дружественно относится к другим субъектам страны и призывает относиться к коллегам не как к соперникам, а как к союзникам. Мы все — океан инвестиционных возможностей России. Сегодня в рейтинге ООН по инвестиционной привлекательности Россия на 22-м месте, а Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу в виде ежегодного прироста инвестиций на 5%. Поэтому пока Татарстан немножко впереди других, но, если вдруг расслабимся, окажемся позади. Нужно всегда развиваться. — В чем задача Агентства инвестиционного развития РТ? — Помогать инвесторам. Дабы не было такого, что инвестор начинает ходить по кабинетам, сталкивается с чиновником, который считает себя пупом земли, диктующим свои условия. В Татарстане он приходит к нам, и мы помогаем ему сопровождением на каждом этапе инвестиционного проекта, ведь каждый инвестор приносит пользу: платит налоги, создает рабочие места, несет социальные блага. — Вы отметили, что мы продемонстрировали рост иностранных инвестиций в 4 раза. Кто чаще всего вкладывается в Татарстан? — За последние 15 лет нашими инвесторами стали 79 стран мира. Первое место по объему занимает Турция — около четверти вложенных средств поступили оттуда. Из стран Европы я бы выделила Германию и Францию. Несмотря на ситуацию, которая сложилась в глобальном контексте, американский бизнес продолжает инвестировать в Татарстан. Два года назад в пятерку лидеров-инвесторов вошел Китай. Они начали агрессивную инвестиционную политику, и мы ее подхватили. Искусство переговоров — Чем Президент Татарстана цепляет потенциальных инвесторов в переговорном процессе? — Он переговорщик высшего звена. Умеет тонко чувствовать людей с разным темпераментом. Тем более когда разговор идет о деньгах — это тонкий психологический процесс. Есть исследование, в котором утверждается, что на 75% решение инвесторами принимается интуитивно. То есть нужно уметь располагать к себе. — Как вы подстраиваетесь под особенности менталитета? — Это большая аналитическая работа. Сначала нужно проводить предварительную подготовку — это 80% успеха. Важно понимание: что хотим мы, а что — они. Надо владеть культурой стран, понимать текущую ситуацию. Например, подать руку гражданину Ирана — это прямое оскорбление, если это делает девушка. Надо понимать бизнес-интересы компании, чем мы можем быть полезны. Постоянно приходится разбираться в разных отраслях: то в сельском хозяйстве, то в фармацевтике, то в строительных материалах. В этом плане моей команде очень интересно работать. Ну и личный фактор: надо понимать, чем увлекается инвестор. И хорошо, когда человеку не напрямую говоришь об этом, а аккуратно намекаешь. Если инвестору нравится классическая музыка, то в моей приемной тихо играет знаменитая симфония. Без канатки, но с парком — Перейдем к конкретным проектам. Развивается ли идея со строительством ТЦ у памятника Вахитову в Казани? — Проект идет почти 4 года, нам представляют разные архитектурные варианты. Вы понимаете, что это самый центр города и дискуссии идут бесконечно. Хочется учесть все мнения: жителей Казани, историков, девелоперов, насколько он будет функционален, привлекателен для посетителей. И все приводит к тому, что постоянно кого-то что-то не устраивает. Поэтому текущий проект, думаю, не последний. Неизвестно, сколько еще будут идти обсуждения, но семь раз отмерь — один раз отрежь, как говорится. — Другие места его размещения вы не рассматриваете? — Инвесторам интересно все, где есть окупаемость. Но если мы будем предлагать им все, то, возможно, не сделаем ничего. Нужно совершать поступательные движения друг к другу. Я считаю, что нужно этот проект реализовать на выбранном месте, тем более уже большой путь пройден. — На какой стадии концепция «Тюбетей Tower»? — Мы предполагали размещение этого объекта между ДВВС и Дворцом единоборств, и инвестор предлагал там реализовать концепцию парков городов-побратимов Казани. Когда мы его презентовали на инвестиционном совете, то у Рустама Нургалиевича возникла идея проведения конкурса на архитектурный облик башни. Настаиваю на том, чтобы конкурс был открытым. Надеюсь, мы проведем его в этом году. — На проекте парка аттракционов в Лаишевском районе поставлен крест? — Нет, но проект многострадальный. Ситуация интересная: вроде бы только найдем инвестора, но что-то случается. Один крупный бренд отказался по политическим мотивам, нашли второго, из Турции. Он согласен, экономически проект ему интересен, подписали соглашение о намерениях — и тут происходит обвал турецкой лиры. Сейчас нашли третьего, из Китая: уже нарисовали концепцию парка с учетом национальных компонентов — татарского и русского. На февраль запланированы первые переговоры на уровне Президента Республики Татарстан. — А что с идеей строительства канатной дороги в Казани? — У проекта нет окупаемости — экономической целесообразности. Было два проекта: от «Корстона» до «Казань-арены» и от Казани до Иннополиса. На первой трассе должно было быть множество опор, а там есть частные земельные участки. Но главное то, что не будет достаточного потока людей. Убыточный проект никому не нужен. — Есть ли движение в направлении возведения ветряных электростанций в РТ? — Эту работу проводит министерство промышлености и торговли. Альтернативные источники энергии требуют определенных предварительных исследовательских работ. Проведенные в двух районах Татарстана исследования показали, что ветровая энергия нам доступна. Будем думать о строительстве ветропарка. Инвестор из Турции даже готов строить рядом производства, которые станут потребителями этой энергии. Будем работать над этим. Бешеный ритм — Как вам удается быть в такой хорошей форме при столь сложном графике? — Я далека от идеальной формы. У меня всего 5 часов на сон, и если из них час уделять тренировке, то, наверное, будет хуже организму. Но стараюсь заниматься спортом, правильно питаться. Да, получается не всегда. Отсутствие регулярного сна, перелеты: мы прилетаем в страну, работаем сутки и летим дальше. Это кажется, что легко и приятно путешествовать, но, кроме аэропорта и переговоров, мы ничего не видим, поэтому для своих близких людей я бы такого графика точно не пожелала. — Кроме сна, вы как-то еще проводите свободное время? — Конечно. Каждый день стараюсь читать книги на ночь в печатном виде. У папы большая коллекция книг — 5 тысяч единиц. У меня очень читающая семья, люблю классическую литературу — как российскую, так и зарубежную. Вчера вот перечитывала «Письма незнакомке» Андре Моруа. Сочиняю музыку — играю на фортепиано. В шахматы играю, если есть время, на планшете. Очень уважаю театр. — Если вы уйдете из мира инвестиций, чем будете заниматься? — Думаю создать какой-то свой бизнес. С учетом тех многопрофильных знаний, которые приобрела, того количества бизнес-планов, финансовых моделей, которые каждый день изучаю и подписываю. С другой стороны, руководить — это не очень приятно, на самом деле. Постоянно приходится быть требовательной, жесткой. Девушка все-таки в моем представлении должна быть мягкой. — Чему вас научила работа на этой должности? — Во-первых, разбираться в разных отраслях — получила огромный объем знаний. Например, на заводе нужно вникнуть в каждый производственный элемент. Во-вторых, научилась коммуникации с людьми, которые мне неприятны. Считаю одним из главных навыков любого человека способность находить положительные качества в собеседнике и фокусироваться на них. — Какая у вас большая цель? — Быть полезной своей родной республике и людям, которые в ней живут.