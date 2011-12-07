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Юбилейный съезд НКО России пройдет в Москве

Площадкой определено Государственно-общественное объединение «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и вооруженных сил».
Х съезд НКО России начнется через 5 дней в столице страны. Его площадкой станет Государственно-общественное объединение «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и вооруженных сил», уточняет пресс-служба Общенационального союза некоммерческих организаций.Площадка съезда предусматривает проведение более двадцати мероприятий за эти дни: круглых столов, защит проектов. В ходе работы съезда также пройдет обсуждение мер по активизации НКО в вопросах решения социальных задач, а также состоится выставка, где будут презентованы лучшие экономические практики, осуществленные в регионах и модели развития некоммерческого сектора.В работе съезда примут участие более тысячи делегатов. Благодаря предыдущим аналогичным мероприятиям удалось достигнуть трансформации НПБ, которая регулирует деятельность НКО. Также произошли существенные перемены в грантовой системе в России.
КВ
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