В Татарстане родственникам фронтовика вернули медаль, утерянную 70 лет назад

В Татарстане родственникам фронтовика вернули медаль за личный подвиг, утерянную 70 лет назад, сообщает пресс-служба администрации Верхнеуслонского района.

«Родной сестре участника Великой Отечественной войны Феоктистова Михаила Николаевича — 92-летней Ивановой Людмиле Николаевне торжественно передали найденную спустя почти 70 лет медаль брата „За отвагу“», — отмечается в сообщении.

Медаль нашла жительница Львова и долгое время хранила награду у себя, потом она по завещанию передала ее другой женщине, которая, в свою очередь, подарила находку третьему лицу, который и решил найти хозяина. Так как все медали «За отвагу» пронумерованы, хозяина нашли быстро. Оказалось, что награда принадлежит Михаилу Феоктистову, убитому неизвестным в 1954 году в Днепропетровской области.

Вручение медали родной сестры фронтовика состоялось в военно-историческом музее Верхнеуслонского района. Медаль была отреставрирована, также на ней заменили колодку на стандартную.

Михаил Феоктистов родился в 1925 году в Верхнеуслонском районе ТАССР. За годы службы был награжден Орденом Славы III степени, медалями «За взятие Вены», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией». После войны работал инструктором по парашютной подготовке в военной части Днепропетровской области.