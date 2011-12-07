Число зарегистрированных в Татарстане самозанятых перевалило за 4 тыс. человек

Число татарстанских самозанятых, зарегистрировавшихся в системе «Мой налог», перевалило за 4 тыс. человек. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. «По состоянию на 4 марта в республике зарегистрировано 4128 человек в статусе самозанятых», — сказала она.С начала года Татарстан в числе четырех регионов РФ участвует в пилотном проекте по внедрению налога на профессиональный доход, напомнила Галимова. Она отметила, что теме самозанятых будет посвящено ближайшее заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ.«Заседание совета, которое проведет Президент Татарстана, состоится в понедельник, 11 марта. На нем будет обсуждаться одна из актуальнейших тем на сегодняшний день — создание возможностей для самозанятых предпринимателей республики», — отметила представитель Казанского Кремля.Ставка налога для самозанятых составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями. Самозанятые могут выйти из «тени», зарегистрировавшись в системе «Мой налог» через мобильное приложение или сайт Федеральной налоговой службы.