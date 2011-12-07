Пицца с овощами

Ингредиенты: замороженное слоеное тесто - 1 пласт, перец болгарский - 1 шт., помидор - 1 шт., баклажан - 0,5 шт., сыр твердых сортов - 100 г, растительное масло - 50 г.Баклажан очистить от кожицы, нарезать на тонкие полукольца, посолить и оставить на 15 минут, затем вымыть под проточной водой. Перец очистить от семенной коробочки и нарезать тонкой соломкой. Помидор нарезать тонкими ломтиками.Тесто разморозить, припылить мукой и аккуратно раскатать на тонкий корж. Осторожно перенести его на лист. Затем по очереди красиво выложить подготовленные овощи. Поверх насыпать натертый сыр (любители сыра помягче могут сделать это за 5 минут до готовности). Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 20 - 25 минут.Приятного аппетита!