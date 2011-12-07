Рустам Минниханов встретится с Президентом Чехии

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в рамках рабочего визита в Чехию планирует провести ряд деловых встреч, а также принять участие в заседании Межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.Рабочий день Рустама Минниханова начнется переговорами с министром сельского хозяйства Чешской Республики Мирославом Томаном. Затем Президент РТ примет участие во встрече сопредседателей Межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству России и Чехии. Комиссию возглавляют министры промышленности и торговли России и Чехии Денис Мантуров и Марта Новакова. После встречи сопредседателей состоится заседание комиссии в расширенном составе, которое также пройдет с участием Президента Татарстана.В деловом графике Минниханова есть и встречи с бизнес-сообществом Чехии. «Ожидается участие Президента РТ в открытии бизнес-форума ”Российско-чешские торгово-экономические отношения: сегодняшнее состояние и перспективы”», – отметили в пресс-службе. В рамках форума запланировано его выступление с приветственным словом.В завершение рабочего визита в Чехию Рустам Минниханов должен встретиться с Президентом Чешской Республики Милошем Земаном в его резиденции – Пражском Граде.