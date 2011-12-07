Татарстан принял участие в зимних играх «Дети Азии»

Об успехах наших спортсменов, а также о подробностях проведения игр в ходе пресс-конференции рассказали вице-президент Международного комитета спортивных игр «Дети Азии», депутат Государственной Думы Марат Бариев, начальник отдела международной деятельности и информационно-аналитического обеспечения Министерства спорта РТ Марсель Мифтахов, а также победитель соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина I зимних международных спортивных игр «Дети Азии» Данил Садреев.- Вот уже 20 лет раз в четыре года проходят международные спортивные игры «Дети Азии», - пояснил Марат Бариев. - Несколько лет назад олимпийскими комитетами стран Азии было предложено провести зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Развитие зимних видов спорта в Азии связано с определенными проблемами, результаты у большинства стран довольно слабые. Как следствие, им сложно пробиться на международные кубки и соревнования. Конечно, Международный комитет спортивных игр «Дети Азии» поддержал инициативу, ведь это дает возможность подготовить детей к будущим взрослым соревнованиям.Местом проведения игр стал Южно-Сахалинск. По словам Марата Бариева, сделано это по ряду причин. Так, в ближайшие годы в Азии планируется ряд крупных соревнований по зимним и летним видам спорта, включая Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Таким образом на Сахалине готовится инфраструктура для спортсменов, которые примут участие в этих соревнованиях.Состязания проходили по 8 видам спорта: лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи, сноуборд и прыжки с трамплина. В прошедших зимних играх в общей сложности приняли участие 1300 спортсменов и 600 судей из 20 стран. Россию представляли несколько команд, включая татарстанскую, занявшую 9-е место в медальном зачете и завоевавшую одну золотую медаль. Добыл ее Данил Садреев в соревнованиях по прыжкам с трамплина. Стоит заметить, что победа ему далась в непростых погодных условиях: в день состязаний был сильный ветер, стоял мороз около минус 300.- Тяжело дался восьмичасовой перелет, - поделился юный чемпион. - Было интересно, хотелось выиграть, хотя и тяжело было в мороз. Но нам удалось адаптироваться и выступить на хорошем уровне.Команда Татарстана состояла из 22 спортсменов, общий состав делегации - 37 человек. Как пояснил Марсель Мифтахов, их участие обошлось республике в миллион рублей, выделенный из бюджета Кабинета министров Татарстана при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.