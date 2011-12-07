В Казани проходит подготовка сборной по WorldSkills

В общей сложности в состав расширенной сборной Татарстана входят 350 молодых специалистов в 151 компетенции. За короткий срок перед ребятами выступят ряд крупных экспертов и тренеров в разных областях.- Эти сборы посвящены, в первую очередь, развитию так называемых софт скиллс, то есть навыков, не связанных непосредственно с профессиональной деятельностью, - пояснил заместитель генерального директора Центра развития профессиональных компетенций Тимур Бахтиаров. - Ребята отрабатывают навыки коммуникации, стрессоустойчивости, работы в команде и многого другого. Все это позволяет максимально эффективно и результативно выступать на различных соревнованиях и чемпионатах. Для нас важно, чтобы каждый участник чувствовал себя членом сборной Татарстана, даже если он выступает на соревнованиях индивидуально.Одним из первых перед сборной выступил региональный эксперт WorldSkills, наставник команд-чемпионов России WorldSkills 2017 и 2018 года по компетенции «Предпринимательство» Михаил Носов.- Хочу заметить, что у сборной Татарстана, как обычно, есть все шансы, чтобы быть в числе первых, - отметил он. - Сборы важны тем, что командам объясняют техническую часть соревнований, особенности их проведения. Здесь они могут научиться, как лучше себя подготовить к чемпионату, как себя вести во время его проведения, специфике внутреннего регламента. Мое выступление посвящено борьбе со стрессом, тому, как делать вещи, которые временами кажутся невозможными. Участие в чемпионате WorldSkills очень ценно, его участники серьезно работают над собой и растут. Мне кажется, что это лучший современный формат развития профессиональных компетенций.