В Казани состоялось награждение победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

«Женщиной-культурой» названа художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра «Новая музыка» Анна Гулишамбарова. В номинации «Женщина-бизнес-леди» победа досталась директор гостиницы «Особняк на Театральной» Лилия Сабирова.В номинации «Женщина-лидер» лучшей признана начальник отдела образования по Авиастроительному и Новосавиновскому районам Казани Галина Латышева.В номинации «Моя судьба - моя профессия» лучшими признаны шлифовщик 5 разряда АО КМПО Зульфия Насибуллина и ведущий инженер АО «Казанский Гипронииавиапром» Вера Матвеева.«Героиней Третьего Возраста» стала Председатель Общественной организации жителей блокадного Ленинграда Советского района Казани Эльвира Турентинова. В этой номинации названа еще одна победительница - экскурсовод Надежда Секретова.В мужских номинациях определились три победителя. «Мужчина - благородное сердце» присуждены врачу-хирургу, заведующему кабинетом ангиографии отделения рентгеном рунических методов диагностики РКБ Андрею Терегулову и его коллеге врачу-хирургу этого же отделения Александру Постникову.В номинации «Мужчина-лидер» победителем стал Генеральный директор ООО «ДомостройКомплектация», депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов.