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За этот год количество пожаров в Татарстане снизилось почти на шесть процентов

Чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем или электротехникой.
В Татарстане снизилось количество пожаров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил на брифинге замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ полковник внутренней службы Максим Трущин.За два месяца 2019 года в Татарстане произошло 629 пожаров. В прошлом году их количество составило 668, что почти на шесть процентов меньше.«В 2019 году 64% от общего числа возгораний пришлось на жилой сектор. Зарегистрировано 403 пожара, на которых погибли 38 человек, из них три ребенка», – рассказал Максим Трущин.Чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем или электротехникой.
КВ
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