Букет на 8 Марта: как правильно подбирать цветы?

Старые традиции

Классическим вариантом остаются тюльпаны. Изысканные и хрупкие, они поражают разнообразием расцветок и сортов. Букет тюльпанов станет отличным комплиментом для женщины.

Другим не менее узнаваемым символом женского праздника считается мимоза. Экономичное решение, но следует помнить, что лучше всего растение смотрится в большом букете.

Можно остановить свой выбор на любых весенних цветах. Например, приобрести гиацинты, ландыши или подснежники. Монобукеты из этих цветов выглядят действительно роскошно. И никого не оставят равнодушным.

На все случаи жизни

Розы никогда не выйдут из моды. Королеву цветов уместно дарить даме любого возраста и социального положения. Цветок практически идеально воспринимается в композиции из свежих срезанных растений одного вида. Но допускается сочетать розу с лилиями, хризантемами или, например, герберами. «Не подружатся» с розами, пожалуй, только гладиолусы.

Вы не прогадаете, если купите нарциссы, крокусы, ирисы или сирень. Они принесут с собой настоящий аромат весны. К слову, данные цветы замечательно выглядят и по отдельности, и в сочетании с другими растениями. В букет можно включить каллы, орхидеи или альстромерии.

Если не получается определиться с букетом, приобретите растение в горшочке — комнатные цветы не придется выбрасывать, они украсят любой интерьер.

Основные ошибки

8 Марта не следует дарить букеты в темных тонах. Цветы должны отличаться яркостью и свежестью. Выбирая упаковку для композиции, рекомендуется отдать предпочтение натуральным материалам: джуту, крафту, сизалю. Слюда — это безвкусно.

Откажитесь от красных гвоздик — в нашей стране они ассоциируются с трауром. Также 8 Марта не стоит увлекаться зеленью (аспарагусом, аспидистрой, рускусом и т. д.), поскольку она утяжеляет букеты.

Искусственные растения подчеркнут неискренность ваших чувств.

Проходите мимо неестественно окрашенных цветов и букетов, усыпанных блестками: скорее всего, перед вами залежавшийся товар. Лучше, если композиция будет собрана в вашем присутствии.

И помните: какие бы цветы вы ни выбрали, дарите их от всего сердца. Только в этом случае ваш букет доставит удовольствие и радость!