Как мать-одиночка сумела объединить женщин в социальный проект

В голове крутилась мысль: как можно выжить женщине в декрете в этом мире? До второго декрета Оксана занималась цветочным бизнесом, но с рождением дочки поняла, что теперь не сможет уделять своему делу столько времени. Работа финансовым или коммерческим директором, по которой имелся успешный опыт трудоустройства, тоже не подходила для матери двоих детей. Пришлось вспоминать свою первую специальность швеи — когда-то женщина закончила техникум легкой промышленности.

Идея реализовать свой социальный проект «Чудо Мамы», который существует в Казани третий год, пришла к Оксане не сразу. Поначалу вместе с грудным ребенком она ежедневно ездила в один из детских магазинов, где хозяйка помещения — ее подруга — безвозмездно предоставила ей небольшой угол для обустройства мини-ателье. Пока дочка спала или тихонько лежала рядом в коляске, Оксана принимала и выполняла свои первые заказы. Позже была работа в благотворительном фонде, а дальше — будто озарение.

— Спустя несколько недель раздумий я решилась создать социальный проект, который помогал бы женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Центре инноваций социальной сферы в Казани я прошла бесплатное обучение по социальному предпринимательству. И вперед! Арендовала небольшое помещение, набрала первую группу желающих обучиться шитью. А чтобы мамы меньше отвлекались на деток, которых они приводили с собой, мы оборудовали детскую комнату — там ребята общались и играли. Учила женщин швейному делу поначалу сама, позже появились помощники. Я уверена до сих пор: научиться шить может каждая женщина — ведь все мы получили когда-то начальные навыки шитья на уроках труда. Начинаем мы с простых детских трикотажных вещей: шапочек, свитшотов, лосин, пижамок… Придя первый раз, женщины не верят, что у них что-то получится и что с трикотажем легко работать. А потом втягиваются и замахиваются на модели посложнее! — рассказывает Оксана.

За два с половиной года через социальный проект прошли сотни женщин. И это не только мамы в декрете или те, у которых детки с ограниченными возможностями здоровья, многодетные или испытывающие проблемы с трудоустройством. Были и женщины, которые, будучи замужем, чувствовали себя одинокими или подвергались домашнему насилию. Приходят все, кому хочется быть востребованным в этом мире и уверенным в завтрашнем дне — работа помогает поверить в свои силы. За общим увлечением женщины раскрепощаются, получают друг от друга психологическую поддержку, делятся советами, заводят новых подруг.

— Сейчас, спустя два с половиной года, мы располагаем небольшим производственным цехом, учебным классом и детской комнатой. Благодаря выигранному два года назад гранту от известного магазина мы смогли оборудовать учебный класс, закупив еще несколько швейных машинок. Моя задача — обучить женщин шитью, а дальше они сами решают: продолжать шить для себя или организовывать собственный бизнес, — делится Оксана. — Есть и такие, что остаются в проекте, — вместе с ними мы отшиваем заказы. Если есть желание, у нас можно трудоустроиться и на полный рабочий день.

Так, мама особенного мальчугана Наташа ходит на работу вместе с сыном. «Когда я увидела ее, мне очень захотелось ей чем-нибудь помочь, — признается Оксана. — Но я не знала, как подойти, чтобы не обидеть… Случай все-таки свел нас, и теперь мы сотрудничаем. Оказывается, она делает вышивку и тоже шьет. Вся вышивка на наших сумках — ее работы!»

Что примечательно, многие мамочки, которые обучались в швейной мастерской «Чудо Мамы» или работали вместе над каким-нибудь проектом, находят потом работу по душе, тоже в основном в швейной сфере. Многие из них пишут потом Оксане эсэмэски со словами благодарности.

Участники социального проекта стараются идти в ногу со временем. А поскольку сейчас популярна тема экотоваров, стараются вносить свою лепту в экодвижение, занимаясь пошивом сумок-шопперов, экомешочков, многоразовых бахил.

— Одна молодая девушка прошла у нас обучение, мы вместе шили сумки и мешочки, и ей по душе оказалась тема экоосознанности, — рассказывает Оксана. — Сейчас она шьет дома, делает сама мыло, салфетки и успешно все это реализует через социальные сети, ведет блог.

В планах Оксаны — привлечение в проект женщин с ограниченными возможностями здоровья, как это успешно реализует подобная организация в Санкт-Петербурге. Кроме того, «Чудо Мамы» в постоянном поиске швей, готовых обучать новичков бесплатно.

В конце нашей встречи спрашиваю собеседницу, многие ли из родственников и знакомых верили в успешность проекта? Она искренне признается, что таких было очень мало: «По-моему, мама не верит до сих пор. А подруга недавно призналась, что очень сомневалась в успехе дела, когда я начинала: мол, куда ты лезешь с ребенком? Ни знаний, ни денег… Мой успех помог ей поверить в свои силы и теперь, много лет проработав на одном предприятии, она подумывает поменять профессию и стать практикующим психологом…»