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«Мастера гостеприимства» Татарстана постоят за честь республики в Москве

С 19 по 23 марта в Москве состоится форум «Россия - страна возможностей», в течение которого пройдет финал конкурса «Мастера гостеприимства». Участие в нем примут и победители татарстанского этапа.

С 19 по 23 марта в Москве состоится форум «Россия - страна возможностей», в течение которого пройдет финал конкурса «Мастера гостеприимства». Участие в нем примут и победители татарстанского этапа, сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на представителя платформы Антона Серикова.

На данный момент в Самаре проходит полуфинал конкурса, по результатам которого будет определено 50 победителей. Каждый из них получит наставника, среди которых окажутся представители турбизнеса и губернаторы.

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