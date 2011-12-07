Муфтий РТ провел пятничный намаз в мечети Башкортостана

Сегодня по приглашению имам-хатыба Мухаммада хазрата Галлямова в уфимской мечети «Ихлас» был проведен пятничный намаз муфтием Камилем хазратом Самигуллиным. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В мечети столицы Башкортостана приглашенный Камиль хазрат рассказал собравшимся о важности сохранения родственных связей, братских и добрососедских отношений между мусульманскими народами. А также о значимости обычаев и родного языка. Он призвал единоверцев к сохранению татаро-башкирской связи.

Кроме того, процитировав Коран, Самигуллин подчеркнул, что разнообразие народов и национальностей — это «милость нашего Господа, которую мы должны беречь». Невозможно выбрать язык или национальность, ими, по его мнению, наделяет Всевышний. А значит, отказываться от народа или от своей нации равно противоречию воле Создателя.

«Изучайте свой родной язык, дорогие единоверцы. Получение знаний — одна самых больших обязанностей мусульман. Не предавайте родной язык и своих предков!» — завершил свое выступление муфтий Татарстана.

После этого Камиль хазрат возглавил пятничную молитву, а вслед за ним джума совершили около 400 мусульман, проживающих в Башкортостане.