Рустам Минниханов заявил, что не поддерживает многоженство

Рустам Минниханов в преддверье 8 марта рассказал, что поддерживает традиционные семейные ценности и выступает против идеи многоженства. Об этом глава республики заявил на встрече с сотрудниками перинатального центра РКБ.

Президент Татарстана подчеркнул, что для семьи важно, чтобы было много детей, так как они будут вместе расти, а повзрослев — помогать друг другу.

«Некоторые пытаются исправлять, женятся во второй-третий раз. Но мы с Асгатом не такие, мы преданы своим женам. Так и запишите: Сафаров, Минниханов — не за многоженство», — сказал Минниханов.

Кроме того, президент РТ отметил, что разводы травмируют детей, а конфликты «всегда бывают, это нормальный процесс».