Светлана Изамбаева рассказала, что число носителей ВИЧ в РТ может достигать 100 тысяч

В своем интервью Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» основательница фонда помощи детям, женщинам и молодежи, живущим с ВИЧ, Светлана Изамбаева рассказала, что число ВИЧ-инфицированных в республике может быть сильно отличаться от официальной статистики.

На официальном учете находятся примерно 20 тысяч татарстанцев, инфицированных ВИЧ. В то же время, по словам Светланы Изамбаевой, с учетом скрытых носителей инфекции, ВИЧ-инфицированных в Татарстане может быть в пять раз больше.

Общественная деятельница отметила, что многие люди не встают на медицинский учет, некоторые предпочитают уезжать лечиться за границу.