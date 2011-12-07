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В Казани из-за ветра сорвало с крыши деревянные опоры

Фото обрушившейся постройки с комментарием появилось в социальной сети.

В группе социальной сети «Вконтакте» появилась запись с фото, где рухнула крыша одного из домов по улице Горького, 34.

Об инциденте анонимно сообщили очевидцы происшествия: «мимо проходил мой племянник, он чудом увидел и успел отбежать, будьте осторожны и бдительны», отмечает автор записи.

Как оказалось, причиной сорванных деревянных реек и полиэтилена, используемого для ремонта кровельного покрытия, стал сильный ветер. В результате случившегося пострадавших нет.

КВ
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