В Казани из-за ветра сорвало с крыши деревянные опоры

В группе социальной сети «Вконтакте» появилась запись с фото, где рухнула крыша одного из домов по улице Горького, 34.

Об инциденте анонимно сообщили очевидцы происшествия: «мимо проходил мой племянник, он чудом увидел и успел отбежать, будьте осторожны и бдительны», отмечает автор записи.

Как оказалось, причиной сорванных деревянных реек и полиэтилена, используемого для ремонта кровельного покрытия, стал сильный ветер. В результате случившегося пострадавших нет.