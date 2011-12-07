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В Перинатальном центре РКБ семьям бесплатно выдадут автомобильные люльки для новорожденных

Автомобильные люльки будут выдавать бесплатно на месяц.

В Перинатальном центре РКБ семьям при выписке будут бесплатно выдавать автомобильные люльки для новорожденных на месяц. Акцию, организованную ГИБДД РТ, МВД по РТ и минздравом РТ, представили главе республики.

«В течение месяца они должны принять решение: вернуть люльку или взять ее в аренду и вернуть [только тогда], когда ребенок подрастет до детского кресла», — отметил глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов.

С августа прошлого года в рамках федерального проекта «Безопасное детство» сотрудники Перинатального центра уже проводят занятия для молодых мам о том, как правильно перевозить ребенка в автомобиле.

Габдурахманов также напомнил, что в прошлом году в 9 ДТП пострадали дети в возрасте до одного года: один ребенок погиб, остальные получили травмы. В трех авариях дети пострадали из-за отсутствия детских удерживающих устройств.

КВ
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