В Татарстане на начало 2020 года не реализовано 16 тыс. квартир

Сегодня в ходе пресс-конференции президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» начнется строительство в совокупности с социнфраструктурой. Об этом сообщает РБК.

Как заметил Минниханов, несмотря на неокупаемость в этом году 16 тыс. квартир, Татарстан готов выполнить задачу по показателям, прописанным в национальном проекте. При этом нарастить к 2024 году объем строительства жилья до 3,6 млн кв. метров.

Затраты на ближайшие пять лет Минниханов оценил в 5 млрд руб. А ставки по ипотеке он считает по-прежнему высокими, поскольку квартиры, по его мнению, покупают богатые люди, вкладывая таким образом деньги в недвижимость. А нужно, чтобы жилищные условия были доступны молодым семьям.

По мнению президента, также на активно застраиваемых территориях нужно создать рабочие места - промышленные, индустриальные парки, чтобы люди не ехали на работу в Казань.