Сотрудники МУП «Метроэлетротранс» Казани отпраздновали День Победы

Сотрудники городского транспортного предприятия собрались для того, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, а также почтить память тем, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину. Потому митинг закономерно начался с минуты молчания, после чего были торжественно возложены цветы и венки к памятнику-мемориалу, на котором высечены имена тех, чья память навсегда останется в памяти у благодарных потомков.

- Каждый год мы всем предприятием вместе с остальными горожанами празднуем День Победы, - обратился с приветственной речью к собравшимся депутат Госсовета РТ, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. - Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память ушедших и поблагодарить ветеранов, благо они все еще есть среди нас. Дорогие ветераны! Большое вам спасибо за все, что вы сделали! Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы и дальше своим примером помогали воспитывать новые поколения, не давали забывать о событиях Великой Отечественной!

Кроме устных поздравлений, для ветеранов были приготовлены цветы и подарки. Особого внимания была удостоена Александра Григорьевна Андриянова, которой в этот день исполнилось 92 года. Асфан Галявов пожелал ей долгих лет жизни, на что женщина рассмеялась и спросила: «До ста что-ли дожить? Ну, если и дальше будете нас окружать таким уважением, то обязательно доживу!»

Праздничное настроение всем собравшимся создали ребята из коллектива «Ляйсан» гимназии №27, исполнившие любимые песни военных лет, а также студенты-первокурсники казанского театрального училища, читавшие очень трогательные и проникновенные стихи.

В завершение праздничного митинга в небо были выпущены голуби как символ и пожелание мира во всем мире.