В Татарстане за сутки оштрафовали двоих поджигателей

В Татарстане за сутки сотрудники МЧС поймали и оштрафовали двоих поджигателей сухой травы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По данным системы космического мониторинга, 5 мая на территории Татарстана зарегистрированы две термические точки, которые подтвердились», — рассказали в ведомстве.

Так, один очаг был обнаружен на территории Чистопольского района — горела сухая трава на площади 100 кв. м. Специалисты быстро выявили виновника возгорания — жителя села Александровка.

Второй очаг зарегистрировали на территории Бавлинского района — горели камыш и сухая трава на площади 900 кв. м. Поджигателем оказался 27-летний житель Бавлов, который сжигал мусор и сухую траву.

На обоих нарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.