Для сбора березового сока теперь придется арендовать землю

В стране вступили в действие два новых приказа Минприроды. Один из них регулирует сбор березового сока, другой – сбор грибов, ягод и орехов.

Теперь при сборе березового сока необходимо арендовать участок леса, причем даже для собственного использования. Сбор разрешается осуществлять с деревьев, до вырубки которых остается не более пяти лет.

При сборе грибов, ягод и орехов для личного использования арендовать землю не нужно. А вот при заготовке лесных даров на продажу это сделать уже придется. Сбор следует вести без ущерба природе. При этом запрещается сбор мелких грибов: сыроежек, маслят и опят с шляпкой диаметром менее 1,5 см, а также груздей, рыжиков, волнушек, подберезовиков, подосиновиков и белых грибов с шляпкой менее 2,5 см.