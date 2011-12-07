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Популярный среди казанцев «дом на ножке» пойдёт под снос из-за строительства дороги-дублёра

Сожаление по этому поводу выражают пользователи соцсетей.

Пользователи соцсетей поделились фотографией садового дома необычной формы с «чешуей». Домик располагается в одном из СНТ неподалеку от ж/д станции Лагерная.

Объект готовится к сносу в связи со строительством дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани.

«Мы только что оттуда. Хозяев самого домика мы не видели, а сосед сообщил, что с даты выплаты компенсации власти дают 15 дней на вывоз личных вещей. Прошла ли выплата по столь популярному среди казанцев домику, он не знает», — пишет пользователь инстаграм vishna_kazan.

Желающим сделать фотографию необычного дома советую сделать это в ближайшие дни.

КВ
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