Роспотребнадзор по РТ: Риск заражения коронавирусом на пляже минимален

Жаркая погода способствует снижению заражения коронавирусом на открытом воздухе, в связи с этим татарстанцам рекомендовано проводить больше времени на дачах. Об этом во время прямого эфира в «Инстаграме» оперштаба РТ по борьбе с COVID-19 рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня с учетом теплой погоды, которая устанавливается в республике, риск заражения на свежем воздухе — минимален. Большую часть времени нужно проводить на свежем воздухе. И выезды на дачи, в огороды и деревни даже приветствуются.», — сказала Авдонина.

Она отметила, что мероприятия в детских лагерях также должны быть организованы на улице.

«На пляже риск заражения также минимален, 20 градусов тепла для вируса не комфортна, здесь нужно соблюдать меры профилактики против других инфекций», — сообщила Любовь Авдонина.

Спикер напомнила, что в Татарстане активизировались клещи, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности чтобы не заразиться такого рода инфекцией.