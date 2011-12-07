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Сгоревший памятник Воину-освободителю в Заинске заменили на новый

На этот раз скульптура была отлита из бронзы.

В Заинске на месте сгоревшего памятника Воину-освободителю был установлен новый, на этот раз из бронзы, сообщили на сайте Заинского района.

Скульптура массой 2,3 тонны и высотой 5,2 метров была изготовлена всего за 35 дней. Для того, чтобы успеть установить ее до Дня Победы казанские и заинские скульпторы и литейщики работали по 18-20 часов в сутки.

Напомним, прежний памятник был открыт в мае прошлого года, однако сгорел 16 марта 2021 года. Скульптуру подожгли несколько молодых людей. Примечателен тот факт, что памятник презентовался как огнеупорный. Дела были заведены не только в отношении поджигателей, но и ряда чиновников.

КВ
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