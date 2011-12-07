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В Казани потерявшегося в автобусе ребенка вернули родителям

Инцидент произошел на казанском маршруте №15.

Накануне в Казани ребенок потерялся, пока ехал в автобусе, сообщает Ассоциация АТП РТ. Как объяснила кондуктор Кристина Пехенько, ребенок ехал один, но она заметила это не сразу. При этом мальчик не мог сказать, где он живет и почему остался один в автобусе.

«Поняла, что он потерялся. Ребенок был напуган, взяла за руку начала успокаивать: говорила, чтобы не расстраивался, скоро мама придет», — объяснила Кристина Пехенько.

Тогда было принято решение вызывать полицию. Пересадив пассажиров на другой автобус, кондуктор связалась с сотрудниками правопорядка. Как оказалось, к тому времени в полицию обратилась и мама 5-летнего мальчика. Ребенок был передан в руки правоохранителей.

Экипажу автобуса была объявлена благодарность от руководства.

КВ
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