В Казани потерявшегося в автобусе ребенка вернули родителям

Накануне в Казани ребенок потерялся, пока ехал в автобусе, сообщает Ассоциация АТП РТ. Как объяснила кондуктор Кристина Пехенько, ребенок ехал один, но она заметила это не сразу. При этом мальчик не мог сказать, где он живет и почему остался один в автобусе.

«Поняла, что он потерялся. Ребенок был напуган, взяла за руку начала успокаивать: говорила, чтобы не расстраивался, скоро мама придет», — объяснила Кристина Пехенько.

Тогда было принято решение вызывать полицию. Пересадив пассажиров на другой автобус, кондуктор связалась с сотрудниками правопорядка. Как оказалось, к тому времени в полицию обратилась и мама 5-летнего мальчика. Ребенок был передан в руки правоохранителей.

Экипажу автобуса была объявлена благодарность от руководства.