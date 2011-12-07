В Казани утвердили 8 организованных пляжей

Казанский Исполком опубликовал перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды в этом году. В него вошли следующие объекты: пляж «Локомотив» на Волге, пляж «Нижнеее Заречье» на Казанке, пляж «Комсомольский» в Дербышках, озера Глубокое, Большое и Малое Лебяжье, Изумрудное, а также место отдыха в Парке Победы.

В распоряжении также указано, что ответственные организации обязаны до 25 мая привести пляжи в надлежащее состояние и провести анализы воды и почвы. Следует отметить, что в прошлом году после таких мероприятий Роспотребнадзором был назван только один пляж в Татарстане, где разрешалось купаться. Им стал пляж «Кама» в Нижнекамском районе.