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IT-технологии помогут бороться с предприятиями-нарушителями в сфере экологии

Участники татарстанского онлайн-хакатона создали модель для обнаружения вредных выбросов с предприятий.

Участники татарстанского онлайн-хакатона Digital Superhero создали модель обнаружения вредных выбросов с предприятий, которая поможет государству выявлять нарушителей в области экологии. Об этом рассказал гендиректор группы компаний InnoSTage Айдар Гузаиров, ИА «Татар-информ».

«Мы предложили ребятам придумать математические схемы определения предприятия-загрязнителя на основе данных о частицах, атмосферных условиях и других факторов. Мы делаем первые шаги к прототипу такой системы. Если доведем работу до конца, то Минэкологии будет этим пользоваться», — сказал Гузаиров.

Данная разработка позволит отслеживать выбросы и бороться с экологическими нарушениями научными методами, уточнил эксперт.

КВ
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