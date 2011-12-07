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Минниханов предложил проводить «Тотальные диктанты» на языках народов Татарстана

Идея была предложена во время встречи с активистами в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

Президент РТ Рустам Минниханов предложил проводить «Тотальные диктанты» на языках народов Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Идея была предложена во время встречи с активистами после напоминания председателя Русского национально-культурного объединения Ирины Александровской о темах предыдущих встреч. По ее словам, в этом году «Тотальный диктант» написали 19 824 татарстанца.

«Президент Татарстана предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы инициировать такие диктанты и на других национальных языках народов, проживающих в Татарстане, - на чувашском, мордовском, удмуртском, марийском и других. По его словам, такие акции помогут популяризации национальных языков и культуры народов нашей многонациональной страны и ее регионов», - пояснили в пресс-службе.

КВ
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