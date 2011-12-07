«Слышны шаги и звон бутылок»: экскурсовод рассказал, как бездомные вскрыли законсервированные исторические дома в Чистополе

Исторические здания Чистополя, которые были законсервированы в прошлом году движением «Том Сойер Фест», оказались вскрыты. В домах поселились бездомные. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал сталкер Алмаз Гараев.

«Дело в том, что в прошлом году „Том Сойер Фест“, который занимается реставрацией старинных деревянных домов кинули клич, что осенью они поедут в Чистополь консервировать эти старинные усадьбы, чтобы в них не проникали бомжи. Они собрали волонтеров, съездили туда, и провели консервацию домов», — рассказал наш собеседник.

На днях Гараев сам отправился в Чистополь, чтобы посмотреть на эти дома.

«У меня с собой не было фонаря, и я особо туда не залазил, но видно, что там кто-то есть, там были слышны шаги и послышался звон бутылок. Естественно, там обитают лица без определённого места жительства. Дома были забиты досками и профнастилом, жалко, что пропадает труд людей, которые эти дома законсервировали и сделали там уборку», — сообщил Гараев нашему изданию.

По его словам, все эти дома представляют историческую ценность. Там жили именитые купцы и влиятельные состоятельные люди, которые внесли вклад в развитие Казани и Чистополя.