Великий и могучий: самыми распространенными словами в Татарстане оказались «кутарки» и «посчет»

К Международному дню русского языка аналитики и лингвисты Института имени В. В. Виноградова подготовили исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны.

Так, на основе публикаций и комментариев пользователей сервиса «Яндекс.Дзен» выяснилось, что самыми распространёнными словами в Татарстане являются: «абый» (брат, дядя), «окушка» (автомобиль «Ока»), «чепырка» (автомобиль «ВАЗ-2114»), «малорик» («молодец»), «посчет» (насчет, по поводу) и «кутарки» («небольшие деньги»).

В этом году Яндекс опубликовал не только результаты исследования, но и использованные при его подготовке данные. Студенты-лингвисты смогут опираться на них в своих учебных работах. Ознакомиться подробнее с полной версией исследования можно по ссылке.