Во время Дней Якутии в Татарстане на казанской выставке-ярмарке разыграют бриллиант

На выставке-ярмарке «Сделано в Якутии», которая пройдёт в рамках Дней Якутии в Татарстане на площади Дворца земледельцев в Казани, среди покупателей разыграют бриллиант. Об этом сообщает пресс-служба Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Ярмарка продлится с 7 по 11 июня в Казани. Всего на ней разыграют восемь ценных призов: от сувениров из кости мамонта до ювелирных изделий и главного приза — якутского бриллианта. Для участия в розыгрыше посетителям ярмарки надо будет сделать покупку от 500 рублей и оставить отрывной купон до 18.00 11 июня в барабане в зоне туризма.

Розыгрыш призов состоится 11 июня в 19:00 и только среди присутствующих, сообщает пресс-служба министерства. призы вручат сразу.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в галерее «Хазинэ» 8 июня откроется выставка «От Олонхо к пространству творчества» из собрания Национального художественного музея Якутии. Посетители увидят произведения современных художников и мастеров, национальную одежду коренных народов Якутии, серебряные женские и мужские украшения, нарядное убранство верхового коня.