Арбитражный суд Татарстана признал Опытно-конструкторское бюро имени Симонова банкротом

Татарстанский арбитражный суд признал банкротом ОКБ имени Симонова, его долг перед Московским научно-производственным комплексом «Авионика» составлял 25,9 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление акционерного общества Московский научно — производственный комплекс „Авионика“ имени О. В. Успенского о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества Научно-производственное объединение „Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова“», — говорится в документах.

На данный момент в отношении должника введена процедура наблюдения.

Напомним, что Опытно-конструкторское бюро имени Симонова по заказу Министерства обороны РФ занималось разработкой беспилотников «Альтиус», испытывать их начали еще летом 2016 года, а затем проект был отдан под крыло Уральского завода гражданской авиации.