Эстафета «Бег Мира» пройдёт через четыре района Татарстана

Татарстанцы будут нести факел крупномасштабной эстафеты «Бег Мира» с 31 июля по 4 августа. Маршрут эстафеты пройдёт через четыре района республики: Азнакаевский, Альметьевский, Черемшанский и Нурлатский районы, сообщает Министерство спорта РТ.

Символ мировой эстафеты Татарстан примет от республики Башкортостан. Общая протяжённость маршрута в республике составит более 200 км.

Помимо передачи факела каждому участнику эстафеты в беговом режиме, в регионах планируется проводить встречи жителей населенных пунктов с членами команды эстафеты и проведение праздников с концертными выступлениями детских и взрослых творческих коллективов.

Участниками мероприятия могут стать как профессиональные спортсмены, так и любители, но основное число участников ожидается со стороны волонтёров.

Напомним, что первый старт эстафеты «Бег мира» берёт начало в 1987 году. С момента её создания в ней приняли участие миллионы человек.