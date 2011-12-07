Госкомитет РТ по тарифам объяснил, от чего зависит величина тарифа на горячую воду

Величина тарифа на горячую воду в большей степени зависит от тарифа на тепловую энергию. Если тариф на тепло растет, то увеличивается и стоимость горячей воды. Об этом на брифинге в Кабмине заявил Председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«На 2021 год сохранилась методика, действующая ранее, это установление двухкомпонентных тарифов, то есть компонент на тепловую энергию равен тарифу на тепловую энергию, компонент на холодную воду равен тарифу на холодную воду или тарифу», — сказал спикер.

Он отметил, что таким образом величина тарифа на горячую воду в большей степени зависит от тарифа на тепловую энергию. Если тариф на тепло растет, то соответственно увеличивается и стоимость горячей воды.