К 2024 году средняя пенсия в России составит свыше 20 тыс. рублей

Размер средней пенсии к 2024 году в стране должен составить 20,3 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликовал Пенсионный фонд РФ.

Согласно представленным данным, пенсия индексироваться будет 1 января. Предположительно средняя пенсия у неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18,4 тыс. рублей, при этом индексация составит 5,95%, а в 2023 — 19,3 тыс. рублей — 5,6%, индексация в 2024 году будет составлять 5,5%, а размер пенсии должен составить 20,3 тыс. рублей.

Также в документе отмечается, что размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (ЕДВ) и социальных пособий на погребение будут проиндексированы с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год: в 2022 году — на 4,3%, в 2023–2024 годах — на 4%.